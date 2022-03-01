И. Никитин – о поражении: три заброшенные шайбы – это достаточно. Нужно исключить ошибки

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче плей-офф.

«Индивидуальные ошибки постоянно немного выбивали из ритма. В целом, мы играли хорошо, но эти индивидуальные ошибки сбивали темп. Мы играем против опытной команды, поэтому нужно их исключить. Готовимся дальше.

Мы оказались не готовы к тем скоростям, на которых ЦСКА заиграл при счёте 2:3? Думаю, что мы готовы к скоростям ЦСКА. Просто они начали рисковать, и здесь нужно было проявить хладнокровие.

У нас не было установки бросать изо всех позиций, там серьёзный вратарь. Просто игра так складывалась, были возможности для бросков, которые мы использовали. Не всегда количество бросков отражает качество. Думаю, что три забитые шайбы – это достаточно, но пропущенных многовато», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.