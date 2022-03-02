Никита Кучеров забил десятый гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Единственный гол за «Тампу» на данный момент забил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, Кучеров забил свой десятый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 15 результативных передач в 17 играх.
Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 532 матчах, в которых записал в вой актив 231 гол и сделал 341 результативную передачу.
Напомним, Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы. Также в январе он пропустил два матча из-за попадания в COVID-протокол.
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