Мартинук: если Свечникова заставят переживать, у него есть 23 брата, которые заступятся

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук поддержал российского нападающего Андрея Свечникова.
«Если кто-то попытается заставить его переживать из-за сложившейся ситуации, у него есть 23 брата, которые заступятся за него. Очевидно, что это уникальная ситуация, и Свечников не может её контролировать. Это не в его руках. Андрей из России, но это полностью вне его контроля. Когда вы пытаетесь привнести политику в хоккей, ребятам трудно иметь к этому отношение. Это вне их контроля. Мы поддержим Андрея столько, сколько ему нужно. Он определённо старше своих лет и понимает, что происходит. Я не знаю, что он думает по этому поводу или как он к этому относится, но я знаю, что это его волнует», — приводит слова Мартинука NewsObserver.
В нынешнем сезоне НХЛ Свечников принял участие в 49 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и сделал 28 результативных передач.
Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
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