«Эдмонтон» обыграл «Филадельфию», «Коламбус» победил «Нью-Джерси»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Флайерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:0.



На 18-й минуте матча счёт открыл Леон Драйзайтль, на 36-й преимущество гостей удвоил Кайлер Ямамото, а точку в матче поставил Коннор Макдэвид на предпоследней минуте.

В параллельном матче в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3.



У победителей забивали Джейк Кристиансен, Оливер Бьёркстранд, Бун Дженнер и Патрик Лайне. За гостей же забили Нико Хишир (дубль) и Павел Заха.