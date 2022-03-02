«Эдмонтон» обыграл «Филадельфию», «Коламбус» победил «Нью-Джерси»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Флайерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:0.
На 18-й минуте матча счёт открыл Леон Драйзайтль, на 36-й преимущество гостей удвоил Кайлер Ямамото, а точку в матче поставил Коннор Макдэвид на предпоследней минуте.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 17:41 (5x4) 0:2 Ямамото – 35:10 (5x5) 0:3 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 58:20 (en)
В параллельном матче в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3.
У победителей забивали Джейк Кристиансен, Оливер Бьёркстранд, Бун Дженнер и Патрик Лайне. За гостей же забили Нико Хишир (дубль) и Павел Заха.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз – 00:54 (5x4) 1:1 Кристиансен (Силлинджер, Доми) – 13:08 (5x5) 2:1 Бьёркстранд (Ворачек, Рослович) – 17:35 (5x5) 3:1 Дженнер (Лайне, Ворачек) – 20:46 (5x3) 3:2 Хишир (Сиверсон, Маклауд) – 36:00 (5x5) 4:2 Лайне (Дженнер, Карлссон) – 41:18 (5x5) 4:3 Заха (Мерсер, Хэмилтон) – 47:07 (5x5)
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