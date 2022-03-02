«Калгари» разгромил «Миннесоту», у Капризова – одна голевая передача
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В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.
Счёт в матче открыл форвард гостей Мэттью Ткачук уже на 2-й минуте матча. На 13-й минуте удвоил преимущество Эндрю Манджапане. На 29-й минуте единственную шайбу хозяев забросил Маркус Фолиньо, которому ассистировал российский нападающий Кирилл Капризов. На 29-й минуте забил Элиас Линдхольм, на 41-й минуте голом отметился Тайлер Тоффоли, а на 58-й минуте точку в матче поставил Микаэль Баклунд.
У Никиты Задорова и Дмитрия Куликова коэффициент полезности – «+1».
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ткачук (Линдхольм, Тоффоли) – 01:12 (5x4) 0:2 Манджапане (Баклунд, Коулман) – 12:42 (5x5) 1:2 Фолиньо (Капризов, Эрикссон Эк) – 28:32 (5x5) 1:3 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 28:53 (5x5) 1:4 Тоффоли (Годро, Андерссон) – 40:33 (5x4) 1:5 Баклунд (Манджапане, Ханифин) – 57:30 (en)
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