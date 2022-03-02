«Калгари» разгромил «Миннесоту», у Капризова – одна голевая передача

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.



Счёт в матче открыл форвард гостей Мэттью Ткачук уже на 2-й минуте матча. На 13-й минуте удвоил преимущество Эндрю Манджапане. На 29-й минуте единственную шайбу хозяев забросил Маркус Фолиньо, которому ассистировал российский нападающий Кирилл Капризов. На 29-й минуте забил Элиас Линдхольм, на 41-й минуте голом отметился Тайлер Тоффоли, а на 58-й минуте точку в матче поставил Микаэль Баклунд.



У Никиты Задорова и Дмитрия Куликова коэффициент полезности – «+1».