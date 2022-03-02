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Гол и передача Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Монреаль»

Гол и передача Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Монреаль»
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В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 8:4.

У гостей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (хет-трик) и Артурри Лехконен.

За победителей же забивали Нейт Шмидт, Адам Лаури, Марк Шайфли (дубль), Эндрю Копп, Пьер-Люк Дюбуа и Пол Штыстны.

Примечательно, что самый первый гол в матче на счету российского нападающего хозяев Евгения Свечникова, которому удалось отличиться на 6-й минуте матча. Ассистировали россиянину Дюбуа и Кайл Коннор. Также на счету российского нападающего одна голевая передача.

Таким образом, Свечников в текущем сезоне забросил уже шестую шайбу.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
8 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Свечников (Шмидт, Коннор) – 05:21 (5x5)   2:0 Шмидт (Дюбуа, Свечников) – 05:57 (5x5)   3:0 Лаури (Демело) – 08:46 (4x4)   4:0 Шайфли (Дюбуа, Коннор) – 09:13 (4x4)   4:1 Андерсон (Питри) – 11:18 (5x5)   4:2 Андерсон (Кофилд, Судзуки) – 17:00 (5x4)   4:3 Лехконен (Эванс) – 18:28 (5x5)   4:4 Андерсон (Пилинг) – 24:08 (5x5)   5:4 Копп (Пионк, Штястны) – 37:17 (5x4)   6:4 Шайфли (Уилер, Коннор) – 42:46 (5x4)   7:4 Дюбуа (Шайфли, Уилер) – 45:49 (5x4)   8:4 Штястны (Лаури, Копп) – 57:26 (5x4)
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