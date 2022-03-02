Гол и передача Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Монреаль»

В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 8:4.
У гостей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (хет-трик) и Артурри Лехконен.
За победителей же забивали Нейт Шмидт, Адам Лаури, Марк Шайфли (дубль), Эндрю Копп, Пьер-Люк Дюбуа и Пол Штыстны.
Примечательно, что самый первый гол в матче на счету российского нападающего хозяев Евгения Свечникова, которому удалось отличиться на 6-й минуте матча. Ассистировали россиянину Дюбуа и Кайл Коннор. Также на счету российского нападающего одна голевая передача.
Таким образом, Свечников в текущем сезоне забросил уже шестую шайбу.
- 2 марта 2022
-
07:45
-
07:06
-
06:49
-
06:29
-
05:57
-
05:49
-
05:33
-
04:55
-
04:18
-
03:51
- 1 марта 2022
-
23:02
-
22:42
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
21:57
-
21:28
-
21:20
-
21:02
-
20:53
-
20:41
-
20:17
-
19:40
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:11
-
18:49
-
18:43
-
18:04
-
17:45
-
17:36
-
16:46