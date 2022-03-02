Гол и передача Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Монреаль»

В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 8:4.



У гостей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (хет-трик) и Артурри Лехконен.



За победителей же забивали Нейт Шмидт, Адам Лаури, Марк Шайфли (дубль), Эндрю Копп, Пьер-Люк Дюбуа и Пол Штыстны.



Примечательно, что самый первый гол в матче на счету российского нападающего хозяев Евгения Свечникова, которому удалось отличиться на 6-й минуте матча. Ассистировали россиянину Дюбуа и Кайл Коннор. Также на счету российского нападающего одна голевая передача.

Таким образом, Свечников в текущем сезоне забросил уже шестую шайбу.