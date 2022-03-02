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Защитник «Калгари» грубо впечатал Капризова головой в борт, удаления не было

Защитник «Калгари» грубо впечатал Капризова головой в борт, удаления не было
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Сегодня, 2 марта, в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.

По ходу матча защитник «Калгари» Эрик Гудбрансон толкнул в борт российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, который ударился головой. Однако судьи не усмотрели нарушение правил.

Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.

Кирилл Капризов в этой встрече отметился результативной передачей и набрал 64-е очко в лиге.

На счету Капризова 24 гола и 40 результативных передач, у Овечкина 32 заброшенных шайбы и столько же передач. Хоккеисты занимают 8-9-ю позиции в бомбардирской гонке.

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