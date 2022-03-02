НХЛ закрыла официальный «инстаграм» на территории России
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Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стал недоступен для пользователей на территории России.
При переходе на страницу НХЛ, появляется сообщение: «Этот профиль недоступен в вашем регионе».
Ранее сообщалось только о приостановке русскоязычных медиаресурсов лиги.
Напомним, 28 февраля Национальная хоккейная лига выпустила заявление, в котором сообщила, что приостанавливает деятельность русскоязычного сайта и социальных сетей на русском языке, а также остановила действия прав на трансляции в России.
На данный момент в таблице Западной конференции на первом месте располагается «Колорадо Эвеланш», набравший 84 очка. На Востоке возглавляет таблицу «Каролина Харрикейнз», у которой 79 баллов после 53 встреч.
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