«Салават Юлаев» — «Сибирь»: стали известны составы команд на стартовый матч плей-офф

Сегодня, 2 марта, в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена» состоится матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Салават Юлаев» встретится с новосибирской «Сибирью». Начало встречи запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны составы команд.
«Салават Юлаев»
Метсола (Шарыченков);
Панин — Ларсен, Тихонов — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Хафизуллин — Мухамадуллин, Башкиров — Хохряков — Алалыкин;
Зубарев — Бирюков, Санников — Картаев — Пустозёров.
«Сибирь»
Сятери (Красоткин);
Бодров — Йокипакка, Шаров — Пьянов — Шенфельд;
Кудако — Морозов, Кручинин — Комаров — Ли;
Алексеев — Чайковски, Чесалин — Голубев — Липон;
Ефремов; Шашков — Яковлев — Коротков.
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