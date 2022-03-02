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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: стали известны составы команд на стартовый матч плей-офф

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: стали известны составы команд на стартовый матч плей-офф
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Сегодня, 2 марта, в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена» состоится матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Салават Юлаев» встретится с новосибирской «Сибирью». Начало встречи запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны составы команд.

«Салават Юлаев»

Метсола (Шарыченков);
Панин — Ларсен, Тихонов — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Хафизуллин — Мухамадуллин, Башкиров — Хохряков — Алалыкин;
Зубарев — Бирюков, Санников — Картаев — Пустозёров.

«Сибирь»

Сятери (Красоткин);
Бодров — Йокипакка, Шаров — Пьянов — Шенфельд;
Кудако — Морозов, Кручинин — Комаров — Ли;
Алексеев — Чайковски, Чесалин — Голубев — Липон;
Ефремов; Шашков — Яковлев — Коротков.

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