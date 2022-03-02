Мильштейн: владельцы в Америке боятся говорить о ситуации с Россией публично
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских игроков в НХЛ, прокомментировал ситуацию с отношением к своим клиентам в лиге.
«Я знаю нескольких владельцев и генеральных менеджеров в американских лигах, говорящих мне, что они не согласны с этой ситуацией. Но они также говорят мне, что не могут говорить об этом публично из-за страха перед общественным мнением», — приводит слова Мильштейна ESPN.
Отметим, что агент представляет интересы 15 игроков российского происхождения, которые могут быть выбраны на драфте НХЛ 2022 года.
Ранее Мильштейн рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться российским и белорусским хоккеистам, выступающим в Национальной хоккейной лиге.
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