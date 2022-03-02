Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» уверенно обыграла московское «Динамо» в матче с девятью голами

«Северсталь» уверенно обыграла московское «Динамо» в матче с девятью голами
Комментарии

Сегодня, 2 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором столичное «Динамо» встречалось с череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2022, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 6
Северсталь
Череповец
0:1 Стенквист (Пилипенко) – 05:48 (5x4)   0:2 Хабаров (Макеев, Гуслистов) – 16:56 (5x5)   1:2 Войнов (Шипачёв) – 24:18 (5x5)   2:2 Галиев (Линдберг, Войнов) – 26:47 (5x4)   2:3 Вовченко (Гераськин, Пилипенко) – 30:10 (5x4)   2:4 Морозов (Няттинен, Хлыстов) – 32:20 (5x5)   2:5 Няттинен (Лишка, Морозов) – 45:24 (5x5)   3:5 Игумнов (Фисенко) – 56:19 (5x5)   3:6 Гераськин (Думбадзе) – 59:42 (en)

На 6-й минуте Якоб Стенквист, реализовав большинство с передачи Кирилла Пилипенко, вывел череповчан вперёд. На 17-й минуте Макар Хабаров увеличил преимущество «Северстали». На 25-й минуте Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва отыграл один гол. Через две с половиной минуты Станислав Галиев сравнял счёт. В середине второго периода Даниил Вовченко позволил «Северстали» во второй раз выйти вперёд. На 33-й минуте Егор Морозов укрепил преимущество череповчан. На 46-й минуте Йоонас Няттинен забил пятый гол. На 57-й минуте Иван Игумнов отыграл одну шайбу, но Игорь Гераськин в конце матча поставил точку голом в пустые ворота — 6:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, в серии повели череповчане — 1-0. Второй матч серии состоится 4 марта в Москве.

Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022