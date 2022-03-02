«Северсталь» уверенно обыграла московское «Динамо» в матче с девятью голами

Сегодня, 2 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором столичное «Динамо» встречалось с череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1).

На 6-й минуте Якоб Стенквист, реализовав большинство с передачи Кирилла Пилипенко, вывел череповчан вперёд. На 17-й минуте Макар Хабаров увеличил преимущество «Северстали». На 25-й минуте Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва отыграл один гол. Через две с половиной минуты Станислав Галиев сравнял счёт. В середине второго периода Даниил Вовченко позволил «Северстали» во второй раз выйти вперёд. На 33-й минуте Егор Морозов укрепил преимущество череповчан. На 46-й минуте Йоонас Няттинен забил пятый гол. На 57-й минуте Иван Игумнов отыграл одну шайбу, но Игорь Гераськин в конце матча поставил точку голом в пустые ворота — 6:3.

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Таким образом, в серии повели череповчане — 1-0. Второй матч серии состоится 4 марта в Москве.