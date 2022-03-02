Чирлидерши «Динамо» поддерживали команду, судьи проверяли коньки. Фото победы «Северстали»

2 марта в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче первого тура 1/4 финала Запада плей-офф КХЛ «Северсталь» одержала победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу команды Андрея Разина.

На 6-й минуте Якоб Стенквист, реализовав большинство с передачи Кирилла Пилипенко, вывел череповчан вперёд. На 17-й минуте Макар Хабаров увеличил преимущество «Северстали». На 25-й минуте Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва отыграл один гол. Через две с половиной минуты Станислав Галиев сравнял счёт. В середине второго периода Даниил Вовченко позволил «Северстали» во второй раз выйти вперёд. На 33-й минуте Егор Морозов укрепил преимущество череповчан. На 46-й минуте Йоонас Няттинен забил пятый гол. На 57-й минуте Иван Игумнов отыграл одну шайбу, но Игорь Гераськин в конце матча поставил точку голом в пустые ворота — 6:3.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.