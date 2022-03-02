«Элвис мёртв, «Битлз» распались». Хартли — о сравнении с прошлогодней серией с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мыслями о том, что омская команда одержала седьмую подряд гостевую победу в матчах плей-офф с «Ак Барсом».
«В этом плей-офф в паре «Ак Барс» — «Авангард» снова побеждает гостевая команда? Я понимаю ваш вопрос, но в ответ хочется сказать, что Элвис мёртв, «Битлз» распались. Сейчас у нас другая команда. Хотя возможно, что нашим игрокам просто нравится играть в Казани», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, сегодня, 2 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречался с омским «Авангардом». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
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