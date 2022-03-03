Радулов провёл юбилейный 500-й матч в НХЛ и стал лучшим игроком встречи с «Кингз»

35-летний российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился важным достижением, перешагнув отметку в 500 проведённых матчей в НХЛ. Встреча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) стала для него юбилейной.

В этой игре Радулов отметился победой шайбой, прервав свою 10-матчевую безголевую серию. Российский нападающий признан лучшим игроком этой встречи. Он провёл на льду 11 минут 52 секунды и завершил матч с показателем полезности «+1».

Вторая звезда матча – защитник «Старз» Райан Сутер, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей. Замкнул тройку лучших форвард «Кингз» Артур Калиев, оформивший дубль.

Напомним, Александр Радулов за 500 матчей в НХЛ набрал 364 (143+221) очка при коэффициенте полезности «+69». Его 5-летний контракт с «Далласом» на общую сумму в $ 31,25 млн ($ 6,25 в год) истечёт по окончании нынешнего сезона.