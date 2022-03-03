Панарин: рады, что предотвратили гол Бучневича. Особенно рад Шестёркин

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от победы над «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:3, а также о том, что экс-форвард команды россиянин Павел Бучневич, ныне выступающий за «Блюз», не смог отличиться в этой встрече.
Настроение после периода, когда пропустили три шайбы? Немножко были расстроены, конечно. Но тренер сказал правильные слова в раздевалке. И сами ребята не расслабились и переломили игру.
Не проигрываем с ноября два матча подряд? Мы не думаем о цифрах. Две проиграли, три или одну. В каждом матче стараемся играть на сто процентов. Но, конечно, из-за того, что такая статистика получается, у команды закаляется характер. В сложных ситуациях мы можем управлять игрой и зарабатывать важные два очка.
Рады ли мы, что предотвратили гол Павла Бучневича? Конечно. Когда ребята дружат, всегда есть небольшой поединок в игре. Так что мы довольны. В основном Шестёркин», – цитирует Панарина официальный сайт «Рейнджерс».
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