ЦСКА одержал вторую победу над «Локомотивом» в 1-м раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче серии в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



На четвёртой минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Локомотива» Артём Анисимов. Ярославцы расположились в зоне, Алексей Марченко получил пас на синей линии и мощно зарядил в дальний угол — Иван Федотов не дотянулся до шайбы. Гол был переписан на Анисимова, который последним коснулся шайбы на пятаке.



На седьмой минуте счёт сравнял форвард армейцев Сергей Плотников. Константин Окулов от борта набросил на пятак, Плотников здорово поборолся перед воротами и добил шайбу в сетку. На 44-й минуте подопечные Сергея Фёдорова вышли вперёд, отличился Виталий Абрамов. Плотников от борта сделал перевод в центр зоны, Абрамов принял шайбу, развернулся и резко бросил с кистей — шайба пролетела под рукой Паскуале.



На 56-й минуте Плотников оформил дубль, увеличив преимущество армейцев. Окулов продавил Черепанова, ушёл за ворота и прострелил на пятак, а Плотников добил шайбу в сетку с близкого расстояния. Заключительную шайбу во встрече на последней минуте в пустые ворота отправил Андрей Светлаков.



Напомним, в первой встрече ЦСКА одержал победу со счётом 4:3 (ОТ).



Следующий матч серии состоится в субботу, 5 марта, в Ярославле. Начало — в 19:30 мск.