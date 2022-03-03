С. Фёдоров: второй период получился не лучшим для ЦСКА, большинство — серьёзный вопрос

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил игру с ярославским «Локомотивом» (4:1) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



«Напряжённый матч, обе команды играли очень плотно, особенно в средней зоне и в обороне. Нам не удалось забить первыми, а в следующем матче это будет важно сделать. Рад за ребят, что забили гол и практически сразу сравняли счёт. Второй период получился не лучшим, но мы выстояли. Смогли забить в третьем, но, на мой взгляд, для нас эта игра была непохожей по ритму, взаимодействию в тройках. Тем не менее ребята молодцы, будем работать дальше.



Почему меняли крайних нападающих в легионерском звене? Первая игра закончилась в овертайме, сегодня тоже не совсем гладко всё шло. Пробовали разные сочетания, искали варианты именно в те моменты. Что-то нас не устраивало, и мы хотели немного взбодрить ребят, показать им, что отстаём в движении с шайбой и в движении без шайбы.



Что с большинством? Каждый матч на вес золота, очень интенсивный. Мы играем против хорошо организованного соперника, у которого хорошее движение в меньшинстве. У нас есть определённые проблемы с движением шайбы и взаимодействием между игроками. У нас есть резерв, мы можем играть лучше.



И я думаю, что в конце регулярки мы делали это, у нас было хорошее большинство. Но сейчас после перерыва, когда одна половина команды была на Олимпиаде, а другая готовилась в Москве, для нас это серьёзный вопрос. Хотелось бы видеть более хорошую игру в большинстве.



Оценить игру Плотникова? Сергей молодец. Он делает всё возможное для игры тройки. Не боюсь хвалить ребят, но это командный вид спорта. Плотников делает очень большой объём работы», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.