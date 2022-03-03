Плотников: говорить, что спас команду — неправильно. В 1-й игре тащили одни, сейчас другие

Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал дубль в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с ярославским «Локомотивом» (4:1).



«Говорить, что я спас команду, — это неправильно, потому что у нас командный вид спорта. В первой игре одни игроки тащили, сейчас другие. Нам тренеры подсказывают, мы разбираем каждого игрока, вратаря больше всех. Знаем куда бросать, где его сильные и слабые стороны.



Хороший матч, но были сложности. Второй период мы немножко провалили. Об этом поговорили в раздевалке и в третьем периоде показали свой хоккей», — приводит слова Плотникова ТАСС.



Напомним, ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится в субботу, 5 марта, в Ярославле. Начало — в 19:30 мск.