Плотников: говорить, что спас команду — неправильно. В 1-й игре тащили одни, сейчас другие
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Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал дубль в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с ярославским «Локомотивом» (4:1).
«Говорить, что я спас команду, — это неправильно, потому что у нас командный вид спорта. В первой игре одни игроки тащили, сейчас другие. Нам тренеры подсказывают, мы разбираем каждого игрока, вратаря больше всех. Знаем куда бросать, где его сильные и слабые стороны.
Хороший матч, но были сложности. Второй период мы немножко провалили. Об этом поговорили в раздевалке и в третьем периоде показали свой хоккей», — приводит слова Плотникова ТАСС.
Напомним, ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится в субботу, 5 марта, в Ярославле. Начало — в 19:30 мск.
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