«Эдмонтон» продлил контракт с российским защитником Дмитрием Саморуковым
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22-летний российский защитник Дмитрий Саморуков и клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» достигли соглашения о продлении контракта. Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников» на официальном сайте клуба.
Соглашение рассчитано сроком ещё на один сезон с зарплатой $ 775 тыс.
В текущем сезоне Саморуков дебютировал в НХЛ в декабрьском матче с «Сент-Луис Блюз» (2:4). Он провёл на льду 2 минуты 28 секунд и заработал коэффициент полезности «-2». В АХЛ он выступает за фарм-клуб «нефтяников» — «Бейкерсфилд Кондорс», за который в нынешнем чемпионате он сыграл 37 матчей и отметился 12 (2+10) результативными действиями при показателе полезности «+7» и 34 минутами штрафного времени.
В России Саморуков выступал в системе ЦСКА, а в 2017 году он перебрался в Канаду.
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