Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.



На 15-й минуте второй двадцатиминутки заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину. Он реализовал большинство с передач Джона Карлсона и Ти Джея Оши. Ранее в первом периоде свою шайбу забросил другой россиянин – Евгений Кузнецов.



На последней же минуте матча голом отметился и третий российский игрок. 30-летний российский защитник Дмитрий Орлов поставил точку в матче. Ассистировали же россиянину Конор Шири и Джастин Шульц. Также за хозяев в этом матче отличился Мартин Фегервары.



У другого российского нападающего Андрея Свечникова коэффициент полезности – «-1».