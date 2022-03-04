Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину. Он реализовал большинство с передач Джона Карлсона и Ти Джея Оши. Ранее в первом периоде свою шайбу забросил другой россиянин – Евгений Кузнецов.

На последней же минуте матча голом отметился и третий российский игрок. 30-летний российский защитник Дмитрий Орлов поставил точку в матче. Ассистировали же россиянину Конор Шири и Джастин Шульц. Также за хозяев в этом матче отличился Мартин Фегервары.

У другого российского нападающего Андрея Свечникова коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кузнецов – 18:33 (5x3)   2:0 Фегервары (Шири, Хэтэуэй) – 28:30 (5x5)   3:0 Овечкин (Карлсон, Оши) – 35:05 (5x4)   4:0 Орлов (Шири, Шульц) – 59:02 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022