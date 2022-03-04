Оформивший «сухарь» Сергей Бобровский стал третьей звездой матча «Флорида» — «Оттава»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:0.



Третьей звездой матча стал российский голкипер победителей Сергей Бобровский. Россиянин отразил 18 бросков по своим воротам. Первой же звездой был признан его одноклубник Патрик Хёрнквист (у него один гол и одна голевая передача). Второе место занял ещё один нападающий победителей – Райан Ломберг. Он отметился одной заброшенной шайбой в ворота гостей.



На 11-й минуте матча счёт открыл Мэйсон Марчмент. И только на 44-й минуте удвоил преимущество Патрик Хёрнквист. На этой же минуте точку в матче поставил Райан Ломберг.