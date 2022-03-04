Пойнт и Летанг устроили драку в конце первого периода матча «Тампы» и «Питтсбурга»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.



В концовке первого периода на льду состоялась драка между защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом и нападающим «Тампы» Брейденом Пойнтом. Схватка осталась за хоккеистом «Пингвинз», который повалил оппонента на лёд. Оба игрока получили пятиминутное удаление.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Летанг в прошедшей встрече стал автором результативной передачи, а форвард «Тампы» набранными очками не отметился.