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Финский голкипер Олкинуора покидает «Металлург» и в скором времени уедет из России

Финский голкипер Олкинуора покидает «Металлург» и в скором времени уедет из России
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Как стало известно «Чемпионату», финский голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора покидает клуб и в скором времени уедет из России.

Ранее уфимский «Салават Юлаев» покинули все легионеры, в их числе датчанин Филип Ларсен, а также финны: голкипер Юха Метсола, нападающие Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд.

После отказа «Йокерита» от выступления в плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина должны были принять участие 16 финских хоккеистов. В результате хотя бы по одному матчу в плей-офф провели 14 финнов, в том числе и Олкинуора.

Напомним, «Металлург» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина – 2022 на Востоке встречается с казахстанским «Барысом». После двух матчей счёт в серии ничейный – 1-1.

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