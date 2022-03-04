Финский голкипер Олкинуора покидает «Металлург» и в скором времени уедет из России
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», финский голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора покидает клуб и в скором времени уедет из России.
Ранее уфимский «Салават Юлаев» покинули все легионеры, в их числе датчанин Филип Ларсен, а также финны: голкипер Юха Метсола, нападающие Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд.
После отказа «Йокерита» от выступления в плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина должны были принять участие 16 финских хоккеистов. В результате хотя бы по одному матчу в плей-офф провели 14 финнов, в том числе и Олкинуора.
Напомним, «Металлург» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина – 2022 на Востоке встречается с казахстанским «Барысом». После двух матчей счёт в серии ничейный – 1-1.
Комментарии
- 4 марта 2022
-
09:00
-
08:59
-
08:52
-
08:37
-
08:28
-
08:23
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:45
-
07:32
-
07:15
-
07:04
-
06:58
-
06:41
-
06:34
-
06:09
-
06:01
-
05:55
-
05:36
-
05:27
-
04:37
-
04:31
-
04:07
-
03:41
-
03:31
-
02:50
- 3 марта 2022
-
23:45
-
23:30
-
22:52
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:18
-
21:57
Партнерский контент