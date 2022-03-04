Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 4 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Флорида Пантерз» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» (3:0). Хоккеисты «пантер» Мэйсон Марчмент и Патрик Хёрнквист набрали по 2 (1+1) очка.

«Питтсбург Пингвинз» в гостях крупно обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Евгений Малкин забросил шайбу, а также отдал две голевые передачи.

«Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнз» со счётом 4:0. Россияне Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отличились заброшенными шайбами.

«Миннесота Уайлд» в гостях переиграла «Филадельфию Флайерз» (5:4). Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов стал автором голевой передачи.

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин Василий Подколзин забросил шайбу в составе канадского клуба.

«Чикаго Блэкхоукс» в овертайме одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» (4:3, ОТ). Отметим, что лидеры «нефтяников» — Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид — набрали по 2 очка.

«Бостон Брюинз» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2. По дублю оформили Давид Пастрняк и Крэйг Смит.

«Аризона Койотс» переиграла «Колорадо Эвеланш», прервав 4-матчевую победную серию «лавин».

«Монреаль Канадиенс» в овертайме оказался сильнее «Калгари Флэймз» со счётом 5:4 (ОТ). Ник Судзуки набрал 3 (1+2) очка, Майк Хоффман отдал 3 результативные передачи.

На Востоке первое место занимает «Каролина», на счету которой 79 очков в 54 матчах. Вторую строчку занимает «Флорида», набравшая 77 баллов после 54 встреч. Тройку замыкает «Тампа», в активе которой 76 очков за 53 матча.



В Западной конференции первую строчку занимает «Колорадо», набравший 84 балла после 55 встреч. На втором месте — «Калгари», на счету которого 71 балл после 53 матчей. Третью позицию занимает «Сент-Луис Блюз», в активе которого 70 баллов после 53 встреч.