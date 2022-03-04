Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 4 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» (3:0). Хоккеисты «пантер» Мэйсон Марчмент и Патрик Хёрнквист набрали по 2 (1+1) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Марчмент (Хёрнквист, Беннетт) – 10:04 (5x4)   2:0 Хёрнквист (Марчмент, Монтур) – 43:09 (5x4)   3:0 Ломберг (Ватрано, Луостаринен) – 43:21 (5x5)

«Питтсбург Пингвинз» в гостях крупно обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Евгений Малкин забросил шайбу, а также отдал две голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хайнен (Капанен, Малкин) – 03:46 (5x5)   0:2 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 06:27 (5x4)   1:2 Белльмар (Марун) – 26:20 (5x5)   1:3 Макгинн (Родригес) – 37:08 (5x5)   1:4 Малкин (Хайнен) – 45:14 (5x5)   1:5 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 54:00 (en)

«Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнз» со счётом 4:0. Россияне Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отличились заброшенными шайбами.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кузнецов – 18:33 (5x3)   2:0 Фегервары (Шири, Хэтэуэй) – 28:30 (5x5)   3:0 Овечкин (Карлсон, Оши) – 35:05 (5x4)   4:0 Орлов (Шири, Шульц) – 59:02 (5x5)

«Миннесота Уайлд» в гостях переиграла «Филадельфию Флайерз» (5:4). Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов стал автором голевой передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лотон – 03:49 (5x5)   1:1 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 11:50 (5x5)   2:1 Браун (Макьюэн, Уиллман) – 13:16 (5x5)   2:2 Годро – 19:57 (5x5)   3:2 Конечны (Лотон) – 25:07 (5x5)   3:3 Хартман (Фиала, Эддисон) – 29:04 (5x5)   4:3 ван Римсдайк (Жиру, Яндл) – 39:14 (5x4)   4:4 Болди (Фиала) – 52:16 (5x5)   4:5 Бродин – 52:41 (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин Василий Подколзин забросил шайбу в составе канадского клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Добсон (Нельсон, Грин) – 23:37 (5x5)   1:1 Хант – 27:19 (5x5)   1:2 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 31:50 (5x5)   2:2 Палмьери (Пелеч, Пажо) – 38:20 (5x5)   3:2 Бовиллье – 41:49 (5x5)   3:3 Хёгландер (Гарланд, Хьюз) – 49:34 (5x5)   3:4 Подколзин (Хорват) – 50:19 (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» в овертайме одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» (4:3, ОТ). Отметим, что лидеры «нефтяников» — Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид — набрали по 2 очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Лафферти (Курашев, Карпентер) – 02:34 (5x5)   1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 14:35 (5x4)   2:1 Кейн (Строум, Джонс) – 16:55 (5x5)   2:2 Кейн (Драйзайтль, Нурс) – 19:26 (4x4)   3:2 Кубалик – 42:49 (5x5)   3:3 Кейн (Макдэвид, Бушар) – 59:10 (6x5)   4:3 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 62:23 (4x3)

«Бостон Брюинз» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2. По дублю оформили Давид Пастрняк и Крэйг Смит.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Смит (Фредерик, Форборт) – 13:18 (5x5)   0:2 Смит (Койл, Фредерик) – 31:02 (5x5)   1:2 Айкел – 37:34 (5x5)   1:3 Пастрняк (Фредерик, Хаула) – 48:14 (5x5)   1:4 Смит (Грызлик, Карло) – 54:39 (5x5)   2:4 Маршессо (Пьетранджело) – 56:38 (6x5)   2:5 Пастрняк (Хаула) – 58:20 (en)

«Аризона Койотс» переиграла «Колорадо Эвеланш», прервав 4-матчевую победную серию «лавин».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 25:48 (5x5)   1:1 Эрикссон (Руссель, Мозер) – 38:11 (5x5)   2:1 Шмальц (Келлер, Чикран) – 45:27 (5x5)

«Монреаль Канадиенс» в овертайме оказался сильнее «Калгари Флэймз» со счётом 5:4 (ОТ). Ник Судзуки набрал 3 (1+2) очка, Майк Хоффман отдал 3 результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Коулман (Манджапане, Баклунд) – 11:06 (5x5)   1:1 Питри (Судзуки, Лехконен) – 19:34 (5x5)   2:1 Годро – 32:08 (5x5)   3:1 Манджапане (Тоффоли) – 35:40 (4x5)   3:2 Судзуки (Хоффман, Кофилд) – 37:44 (5x3)   3:3 Шьяро (Хоффман, Судзуки) – 44:38 (5x5)   3:4 Хоффман (Дофен) – 57:15 (5x5)   4:4 Линдхольм (Манджапане, Андерссон) – 59:32 (6x5)   4:5 Шьяро (Питлик, Хоффман) – 61:03 (3x3)

На Востоке первое место занимает «Каролина», на счету которой 79 очков в 54 матчах. Вторую строчку занимает «Флорида», набравшая 77 баллов после 54 встреч. Тройку замыкает «Тампа», в активе которой 76 очков за 53 матча.

В Западной конференции первую строчку занимает «Колорадо», набравший 84 балла после 55 встреч. На втором месте — «Калгари», на счету которого 71 балл после 53 матчей. Третью позицию занимает «Сент-Луис Блюз», в активе которого 70 баллов после 53 встреч.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022