«Пока все на месте». «Сибирь» провела утреннюю раскатку перед матчем с «Салаватом»

Новосибирская «Сибирь» провела утреннюю тренировку в Уфе накануне второго матча в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Салаватом Юлаевым».



«Только что провели утреннюю раскатку в Уфе. Пока все на месте», — написал телеграм-канал «Сибири», прикрепив видео, которое можно посмотреть по ссылке.



Напомним, ранее клуб покинул американский нападающий Ник Шор. В составе «Сибири» остаются финский голкипер Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка, канадский и словацкий защитники Тревор Мёрфи и Михал Чайковски, а также канадский форвард Джей Си Липон.



Ранее сообщалось, что состав уфимского «Салавата Юлаева», который является соперником «Сибири» в плей-офф, покинули все легионеры: Юха Метсола, Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Филип Ларсен.