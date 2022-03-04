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Вайсфельд — об отъезде легионеров: важно, чтобы остальные игроки не поддавались панике

Вайсфельд — об отъезде легионеров: важно, чтобы остальные игроки не поддавались панике
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию относительно отъезда финских игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Я просто убеждён, что легионеры начинают покидать КХЛ не по собственной инициативе, из-за каких-то идейных соображений. По всей видимости, людей поставили в такие рамки, что они просто не могут принять другого решения. Понятно, что они играли бы с удовольствием как минимум до конца сезона.

Взять того же Хартикайнена. Человек с 2013 года играет в Уфе, все рекорды клуба принадлежат ему, и он оказался в такой ситуации. Но ничего не поделаешь, я думаю, что переживём эту ситуацию. Важно, чтобы остальные игроки не поддавались панике, во многом искусственно нагнетаемой», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

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