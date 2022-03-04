Вайсфельд — об отъезде легионеров: важно, чтобы остальные игроки не поддавались панике

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию относительно отъезда финских игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги.



«Я просто убеждён, что легионеры начинают покидать КХЛ не по собственной инициативе, из-за каких-то идейных соображений. По всей видимости, людей поставили в такие рамки, что они просто не могут принять другого решения. Понятно, что они играли бы с удовольствием как минимум до конца сезона.



Взять того же Хартикайнена. Человек с 2013 года играет в Уфе, все рекорды клуба принадлежат ему, и он оказался в такой ситуации. Но ничего не поделаешь, я думаю, что переживём эту ситуацию. Важно, чтобы остальные игроки не поддавались панике, во многом искусственно нагнетаемой», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».