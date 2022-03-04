«Сибирь» объявила, что Сятери и Йокипакка покинули расположение клуба

Финские хоккеисты новосибирской «Сибири» Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение команды и не примут участия в оставшихся играх плей-офф, сообщает телеграм-канал клуба.



32-летний голкипер выступал за «Сибирь» с 2019 года. В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ принял участие в 38 матчах, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф Сятери сыграл одну встречу, отразив 93,3% бросков и пропустив две шайбы.



Йокипакка также выступал за новосибирский клуб с 2019 года. В регулярном чемпионате – 2021/2022 30-летний защитник сыграл в 31 встрече и набрал 14 (3+11) очков при общей полезности «+6». В Кубке Гагарина — 2022 финн провёл одну встречу, не отметившись результативными баллами при полезности «+1».



«Сибирь» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 встречается с «Салаватом Юлаевым», счёт в серии — 1-0 в пользу уфимцев. Следующая встреча состоится сегодня, 4 марта, начало — в 17:00 мск.