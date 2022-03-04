«Тампа» стала 10-м клубом, которому Кросби забивал 20+ раз. Больше команд лишь у Овечкина

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.

Один из голов забил капитан «пингвинов» Сидни Кросби. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, канадский хоккеист забросил 20-ю шайбу в карьере в ворота «Лайтнинг». «Тампа» стала 10-й командой, в ворота которой Кросби забил не менее 20 голов.

Отмечается, что единственным действующим игроком, который смог поразить ворота большего количества команд не менее 20 раз, чем Кросби, является российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету нападающего «столичных» — 16 клубов.