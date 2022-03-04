«Вашингтон» не позволил Овечкину пообщаться с местными журналистами после матча

«Вашингтон Кэпиталз» не позволил российскому капитану команды Александру Овечкину пообщаться с местными корреспондентами после победы в матче с регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:0), сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл.

Обозреватель отметила, что Овечкин, однако, смог дать комментарий в эфире ESPN Plus.

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0. На 15-й минуте второго игрового отрезка заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину.