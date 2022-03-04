Российский хоккеист-подросток в Канаде подвергся оскорблениям на национальной почве

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских игроков в Северной Америке, на своей странице в «Твиттере» рассказал об инциденте с оскорблением российского хоккеиста из Хоккейной лиги Онтарио (OHL) на национальной почве.

«Тревожные новости… Я подтверждаю сообщение Рика Уэстхеда (североамериканский журналист. — Прим. «Чемпионата») о том, что мой клиент-подросток, родившийся в России, выступающий за команду OHL «Нортбэй Батталион», подвергся антироссийской критике во время вчерашнего матча.

Кроме того, профессор колледжа округа Террант отправил оскорбление на LinkedIn (популярная в Америке социальная сеть. — Прим. «Чемпионата»)… два дня спустя колледж не ответил…» — говорится в сообщении.

К этому твиту Мильштейн прикрепил скрины переписки своего клиента с профессором колледжа Полом Бенсоном. Преподаватель написал: «Русский — это не раса, чёртов ты идиот. Ты позор для Украины».