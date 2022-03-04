Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд в серии с «Северсталью»

Сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором столичное «Динамо» встречалось с череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 (3:2, 1:0, 0:1).
На 4-й минуте Йоонас Няттинен с передачи Ильи Хохлова вывел череповчан вперёд. Менее чем через две минуты Даниил Вовченко удвоил преимущество гостей. На 9-й минуте Дмитрий Моисеев забил третий гол в ворота «Динамо». На 11-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Никиты Новикова отыграл одну шайбу. Через три минуты Антон Ведин после паса Егора Зайцева сократил отставание до минимума. На старте второго периода Вовченко оформил дубль. На 45-й минуте Вадим Шипачёв забросил шайбу — 3:4.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Северстали». Третий матч состоится 6 марта в Череповце.
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