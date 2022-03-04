Кудашов — о нарушениях численного состава: что тут скажешь? Конечно, это плохо

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью» (3:4, 0-2).

«Начали нормально, потом две ошибки, которые стоили нам пропущенных голов с контратак. Вот в принципе и всё, что «Северсталь» сегодня создала. Мы не использовали массу моментов, и здесь нужно похвалить вратаря, который у них сегодня хорошо сыграл.

Снова 14 минут штрафа? Нарушали правила. Команды они слышали. И, конечно, два нарушения численного состава – это плохо. Что тут скажешь? Плохо. Что я могу сказать? На лавке всегда называют, кто идёт. Если уж так тактически разбирать, то первое нарушение – там игрок идёт по левому борту, и кто выпрыгивал, его не увидел, что он вдоль борта. Второе удаление – это чисто эмоции.

Плохо играем в меньшинстве? На самом деле, вы правы. Есть моменты, о которых не хотелось бы публично говорить. Но это тактические моменты – где-то неправильно располагаемся, не сюда клюшку развернули, где-то шаг сделали не туда и освободили линию для броска. Там много нюансов, которые влияют на игру в меньшинстве», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.