Квартальнов — о втором поражении с «Авангардом»: у «Ак Барса» ну не получилось

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (2:5, 0-2).



«Отыгрались после быстрого гола. Но в плей-офф два забитых гола в меньшинстве команду очень заводит, мобилизует, что у нас не было даже шанса в третьем периоде. Нас это не мобилизовало. Вот эти два ключевых гола — ждёшь каких-то голов, но получилось наоборот, из-за этого проиграли игру. Готовимся играть дальше, будем стараться исправиться.



Почему так играли в третьем периоде? Ну не получилось. Наверное, не нашлось лидеров, которые бы повели за собой. Я бы сказал, «Авангард» был очень заряженным, а мы не смогли переломить игру. Пока вот так.



Вся вещь в том, что опытные игроки ошибаются. Немножко беспокоит то, что они так играют. Но они опытные ребята, умеют себя контролировать. Надо забыть эту игру и готовиться к Балашихе.



Связана ли игра Уила и Кэмпфера с текущей ситуацией? Думаю, нет. У «Авангарда» игроки не думают об этом? Не хочу причины искать здесь. Ещё раз скажу — не получилось, подарили эти два гола, дали глоток воздуха. Они сделали два шага вперёд, мы шаг назад. Мы потом посмотрим, разберём ошибки.



Почему не играл Зарипов? Дали ему отдохнуть, это тренерское решение. От чего отдохнуть? (после паузы) Приняли такое решение. Бурмистров не играл из-за тренерского решения, сыграет в следующем матче. По травме Фера пока не могу сказать», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.