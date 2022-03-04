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«Овечкин сделал столько хорошего для НХЛ». Тренер «Вашингтона» — о ситуации с россиянами

«Овечкин сделал столько хорошего для НХЛ». Тренер «Вашингтона» — о ситуации с россиянами
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал ситуацию с капитаном команды Александром Овечкиным, а также с другими российскими игроками «столичных».

«Он сделал так много хорошего для НХЛ и так много хорошего для нашей организации. Это действительно очень сложная ситуация для него. Реально сложная ситуация и для Кузнецова, Орлова и других россиян в нашей команде», — приводит слова Лавиолетта TSN.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0. На 15-й минуте второго игрового отрезка заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину.

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