Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов набрал 66-е очко в сезоне НХЛ

Кирилл Капризов набрал 66-е очко в сезоне НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимает «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Единственный гол за «Миннесоту» забил Райан Хартман. Результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал 42 результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ россиянин провёл 107 матчей, в которых забил 51 гол и 66 результативных передачи.
На данный момент «Миннесота» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков.

«Наименее уважаемая звезда в НХЛ». Капризова вновь грязно и безнаказанно впечатали в борт «Наименее уважаемая звезда в НХЛ». Капризова вновь грязно и безнаказанно впечатали в борт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022