Кирилл Капризов набрал 66-е очко в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимает «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Единственный гол за «Миннесоту» забил Райан Хартман. Результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов.
В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал 42 результативные передачи.
Всего за карьеру в НХЛ россиянин провёл 107 матчей, в которых забил 51 гол и 66 результативных передачи.
На данный момент «Миннесота» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков.
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