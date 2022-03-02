«Наименее уважаемая звезда в НХЛ». Капризова вновь грязно и безнаказанно впечатали в борт

Дела «Миннесоты» прямо сейчас идут не лучшим образом. К сегодняшней встрече с «Калгари» команда подходила с пятью поражениями в последних пяти матчах, причём последняя игра — также с «Флэймз», была едва ли худшей для них в этом сезоне. «Команда взбешена, так и должно быть. Мы опозорились. Впервые за весь год мы даже не боролись, это не то, кем мы являемся. Соперник превзошёл нас по всем параметрам», — говорил на тренировке главный тренер Дин Эвасон.

Сегодня у «Миннесоты» был шанс исправиться и показать достойный хоккей против того же соперника, который три дня назад разделался с ними со счётом 7:3. Но результат оказался похожим – 5:1 в пользу «Калгари», хотя «Миннесота» действительно показала гораздо больше борьбы. 48 силовых приёмов за игру – клубный рекорд!

Что до голов, то, как сказал Эвасон после матча: «Нельзя зайти в раздевалку и сказать: «Ребята, забейте, пожалуйста». Для этого надо биться, биться что есть мочи, и тогда голы пойдут. Мы сегодня сделали всё, только не забивали. Наше большинство было отстойным, наше завершение в атаке было отстойным, но тем не менее сегодня мы сделали шаг вперёд, а не назад».

Капризов вновь отметился результативными действиями – сделал потрясающую подкидку на гол Маркусу Фолиньо, доведя количество своих результативных передач в сезоне до 40. По количеству очков он сравнялся с Александром Овечкиным и занимает девятое место в лиге, а в гонке ассистентов поднялся на восьмое место.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты Уайлд».

Несмотря на злость на тренировке и вал силовых приёмов в игре, «дикари» вновь никак не отреагировали на охоту игроков «Калгари» за их главной звездой, что породило болельщицкий гнев. Капризову пришлось постоять за себя самому — получив пару раз в первом периоде, он сам провёл силовой против Кристофера Танева, а затем потолкался с Оливером Чюлингтоном.

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Капризов вообще был хорош и не только бился, но и был активен в атаке. Помимо голевой передачи, он мог забивать сам – один раз попал в штангу, другой – сломал клюшку защитнику, блокировавшему бросок. Однако когда в третьем периоде Эрик Гудбрансон жёстко впечатал его головой в борт, и явно не по правилам, не последовало ни удаления, ни даже ответной реакции от игроков «Миннесоты».

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Болельщики недовольны:

— Думаю, можно официально заявить, что Капризов – наименее уважаемая суперзвезда в НХЛ. В каждом матче ему приходится терпеть просто дикое количество грязных приёмов.

— Получается, Капризова можно запросто толкать в спину когда угодно, и это — честная игра?

— Капризова впечатывают в борт, и никто не защищает его? Очень демотивирует.

— Гудбрансон видел прямо перед собой спину Капризова и всё равно решил – да и ладно, я просто вынесу этого парня сквозь борт.

— Если мы не начнём защищать Капризова, ему сломают спину. Соперники позволяют вольности в отношении наших ребят, а мы ничего не делаем. Не понимаю!

А ведь «дикарям», вполне вероятно, придётся играть с «огоньками» в плей-офф. Может быть, даже в первом раунде, если они не выправят положение и скатятся ниже, в зону уайлд-кард. И с грубой игрой соперника против Капризова надо что-то делать. «Это реальность, нам надо осознать, что это плей-оффный хоккей. Мы на это заточены, просто надо показывать такую игру в каждом матче и понимать, что звёзды бьют звёзд, это жизнь. Все должны терпеть и пахать, всех будут бить. Тебе это не понравится, но надо играть умно, потому что не хочется всю игру сидеть в штрафбоксе. Надо играть более жёстко, нельзя от этого уклоняться, иначе матчи или серии плей-офф не выиграть», — заявил Фолиньо.