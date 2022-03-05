Кожевников: финны КХЛ поддались панике, их правительство бросило фейк о ситуации в России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что легионеры зря покидают клубы КХЛ, и призывает остальных не верить фейкам и не поддаваться истерии.

«Нынешний мир полон слухов, как сейчас модно говорить — фейков, которые специально запускают в интернете. Нельзя поддаваться истерии и всему верить. Поэтому не думаю, что те, кто уезжает, принимают правильное, обдуманное решение. Финны поддались панике, потому как им финское правительство бросило фейк о ситуации в России, о том, что объявят чуть ли не военное положение. Ничего подобного не будет, это полный бред», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Напомним, в последние дни КХЛ покинул целый ряд игроков — все легионеры «Салавата Юлаева», Харри Сятери и Юрки Йокипакка из «Сибири», Юхо Олкинуора из «Магнитки», Йоаким Нордстрём и Лукас Валльмарк из ЦСКА.