Игроки «Миннесоты» и «Баффало» устроили массовую потасовку после матча

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

После финальной сирены тренеры «Миннесоты» в ярости ушли в раздевалку, а игроки ввязались в драку. Минимум шесть хоккеистов «дикарей» и четверо игроков «клинков» приняли участие в этой потасовке. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов также подъехал к месту инцидента, попытавшись разнять партнёра и соперника.

В итоге судьи дали по две минуты штрафа шведскому защитнику «Баффало» Расмусу Далину и канадскому нападающему «Миннесоты» Джареду Сперджену. Кроме того, арбитры выписали 10-минутное удаление 21-летнему форварду «клинков» Дилану Козенсу.

Видео момента можно посмотреть здесь.