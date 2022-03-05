Игроки «Миннесоты» и «Баффало» устроили массовую потасовку после матча

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
После финальной сирены тренеры «Миннесоты» в ярости ушли в раздевалку, а игроки ввязались в драку. Минимум шесть хоккеистов «дикарей» и четверо игроков «клинков» приняли участие в этой потасовке. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов также подъехал к месту инцидента, попытавшись разнять партнёра и соперника.
В итоге судьи дали по две минуты штрафа шведскому защитнику «Баффало» Расмусу Далину и канадскому нападающему «Миннесоты» Джареду Сперджену. Кроме того, арбитры выписали 10-минутное удаление 21-летнему форварду «клинков» Дилану Козенсу.
Видео момента можно посмотреть здесь.
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