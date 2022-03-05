Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов ворвался в топ-5, Овечкин опустился на восьмое место

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
В этом матче российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов набрал три очка, оформив голевой дубль и отдав передачу. Теперь на его счету 68 (26+42) результативных действий в 52 встречах регулярного чемпионата. Нападающий «дикарей» вышел на пятое место в гонке бомбардиров сезона, сравнявшись с форвардами «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом (37+31), который по дополнительным показателям находится на четвёртой позиции, «Колорадо Эвеланш» Наземом Кадри (22+46) и «Калгари Флэймз» Джонни Годро (21+47). Кроме того, Капризов обогнал российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 65 (33+32) очков.
Больше игрока «Миннесоты» результативных действий совершили лишь нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (75 (18+57), а также форварды «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (78 (38+40) и Коннор Макдэвид (79 (29+50).
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