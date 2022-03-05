«Локомотив» и ЦСКА результативно играют вничью после первого периода

В эти минуты в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает московский ЦСКА. После первого периода счёт в матче равный – 1:1.



На 7-й минуте Павел Красковский в большинстве вывел железнодорожников вперёд, на 8-й минуте Константин Окулов сравнял счёт.



Напомним, команды вышли на матч в следующих составах:



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Гилмор – Сергеев, Окулов – Каменев – Плотников;

Киселевич – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Абрамов – Панкратов – Мингачёв, Хулапов.



«Локомотив»:



Исаев (Мурашов);

Марченко – Рафиков, Козун – Шалунов – Аверин;

Елесин – Гормли, Коршков – Красковски – Полунин;

Черепанов – Осипов, Каюмов – Анисимов – Алексеев;

Мисюль, Берёзкин – Иванов – Беляев.



После двух матчей армейцы ведут в серии со счётом 2-0.