«Локомотив» и ЦСКА результативно играют вничью после первого периода

В эти минуты в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает московский ЦСКА. После первого периода счёт в матче равный – 1:1.
На 7-й минуте Павел Красковский в большинстве вывел железнодорожников вперёд, на 8-й минуте Константин Окулов сравнял счёт.
Напомним, команды вышли на матч в следующих составах:
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Гилмор – Сергеев, Окулов – Каменев – Плотников;
Киселевич – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Абрамов – Панкратов – Мингачёв, Хулапов.
«Локомотив»:
Исаев (Мурашов);
Марченко – Рафиков, Козун – Шалунов – Аверин;
Елесин – Гормли, Коршков – Красковски – Полунин;
Черепанов – Осипов, Каюмов – Анисимов – Алексеев;
Мисюль, Берёзкин – Иванов – Беляев.
После двух матчей армейцы ведут в серии со счётом 2-0.
- 5 марта 2022
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