И. Воробьёв оценил игру Кошечкина в матче с «Барысом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о матче плей-офф КХЛ с «Барысом», а также оценил игру голкипера своей команды Василия Кошечкина.



«Сегодня заработали очень много удалений, здорово отыграли в меньшинстве, хорошую игру показал Василий Кошечкин. Забили в меньшинстве, и здесь, наверное, исход матча был предрешён», – цитирует Воробьёва официальный сайт «Барыса».



Напомним, в Нур-Султане на «Барыс-Арене» завершился матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3 (1:0, 3:0, 1:3).



Таким образом, «Магнитка» повела в серии – 2-1. Первую встречу выиграл «Барыс» со счётом 3:2, во второй игре победил «Металлург» (6:2).