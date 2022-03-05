«Металлург» обыграл «Барыс» в матче с восемью голами и вышел вперёд в серии плей-офф

Только что в Нур-Султане на «Барыс-Арене» завершился матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3 (1:0, 3:0, 1:3).



На 3-й минуте при игре в меньшинстве «Магнитка» открыла счёт в матче. Семён Кошелев получил шайбу в центре площадки, убежал в контратаку и забил. На 23-й также при игре 4х5 Павел Акользин перехватил шайбу в центре площадки, убежал один в ноль и уверенно реализовал этот выход. На 25-й отличился Филипп Майе. На 36-й минуте заброшенной шайбой отметился Григорий Дронов, на 45-й Максим Карпов реализовал выход один в ноль.

На 50-й минуте Кёртис Валк отыграл одну шайбу хозяев, на 52-й «Барыс» впервые в матче реализовал большинство, гол забил Никита Михайлис. За 11 секунд до конца матча нур-султанцы вновь реализовали большинство благодаря голу Коди Куника.

Таким образом, «Магнитка» повела в серии – 2-1. Первую встречу выиграл «Барыс» со счётом 3:2, во второй игре победил «Металлург» (6:2).

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