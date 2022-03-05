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«Металлург» обыграл «Барыс» в матче с восемью голами и вышел вперёд в серии плей-офф

«Металлург» обыграл «Барыс» в матче с восемью голами и вышел вперёд в серии плей-офф
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Только что в Нур-Султане на «Барыс-Арене» завершился матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3 (1:0, 3:0, 1:3).

На 3-й минуте при игре в меньшинстве «Магнитка» открыла счёт в матче. Семён Кошелев получил шайбу в центре площадки, убежал в контратаку и забил. На 23-й также при игре 4х5 Павел Акользин перехватил шайбу в центре площадки, убежал один в ноль и уверенно реализовал этот выход. На 25-й отличился Филипп Майе. На 36-й минуте заброшенной шайбой отметился Григорий Дронов, на 45-й Максим Карпов реализовал выход один в ноль.

На 50-й минуте Кёртис Валк отыграл одну шайбу хозяев, на 52-й «Барыс» впервые в матче реализовал большинство, гол забил Никита Михайлис. За 11 секунд до конца матча нур-султанцы вновь реализовали большинство благодаря голу Коди Куника.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2022, суббота. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кошелев (Земчёнок, Акользин) – 02:17 (4x5)   0:2 Акользин – 22:09 (4x5)   0:3 Майе (Неколенко, Минулин) – 24:19 (5x5)   0:4 Дронов (Карпов, Голдобин) – 35:34 (5x5)   0:5 Карпов (Голдобин, Зернов) – 44:29 (5x5)   1:5 Валк (Лилья) – 49:55 (5x5)   2:5 Михайлис (Валк, Савицкий) – 51:56 (5x4)   3:5 Куник – 59:49 (6x4)

Таким образом, «Магнитка» повела в серии – 2-1. Первую встречу выиграл «Барыс» со счётом 3:2, во второй игре победил «Металлург» (6:2).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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