Судьи отменили два гола Палмьери в ворота «Сент-Луиса» после видеопросмотров

В эти минуты в Элмонте (США) на «Ю-Би-Эс-Арене» «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт 54-я минута матча, хозяева ведут в счёте 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

По ходу матча форвард «Айлендерс» Кайл Палмьери забросил две шайбы – в первом и в третьем периодах, однако оба гола были отменены после видеопросмотра.

В текущем сезоне Палмьери проводит 39-й матч в регулярном чемпионате, и пока он набрал 14 очков: забросил семь шайб и отдал столько же результативных передач.

После 52 игр «Нью-Йорк Айлендерс» с 50 очками занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. Следующую встречу команда проведёт 8 марта с «Колорадо Эвеланш».