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Три передачи Баркова помогли «Флориде» крупно обыграть «Детройт», у Бобровского 21 сейв

Три передачи Баркова помогли «Флориде» крупно обыграть «Детройт», у Бобровского 21 сейв
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась крупной победой победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Мэйсон Марчмент, Энтони Дюклер, Антон Лунделль (дважды), Сэм Бэннетти и Лукас Карлссон. Александр Барков отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 21 сейв.

В составе гостей забивали Робби Фаббри и Тайлер Бертуцци. Российский нападающий Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу подряд. «Детройт», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Марчмент (Уигар, Барков) – 04:10 (5x5)   1:1 Фаббри (Декайзер, Линдстрём) – 07:16 (5x5)   2:1 Дюклер (Райнхарт, Барков) – 11:00 (5x4)   3:1 Лунделль (Беннетт, Монтур) – 18:01 (5x4)   4:1 Беннетт (Юбердо, Уигар) – 27:54   5:1 Карлссон (Вераге, Барков) – 31:01 (5x5)   6:1 Лунделль (Ватрано, Райнхарт) – 36:13 (5x5)   6:2 Бертуцци (Велено) – 54:46 (5x5)
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