Три передачи Баркова помогли «Флориде» крупно обыграть «Детройт», у Бобровского 21 сейв

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась крупной победой победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Мэйсон Марчмент, Энтони Дюклер, Антон Лунделль (дважды), Сэм Бэннетти и Лукас Карлссон. Александр Барков отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 21 сейв.

В составе гостей забивали Робби Фаббри и Тайлер Бертуцци. Российский нападающий Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу подряд. «Детройт», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение кряду.