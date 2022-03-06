Гол и ассистентский дубль Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Сиэтлом»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «столичных» отличились Том Уилсон, Дмитрий Орлов, Конор Шири (дубль) и Александр Овечкин. За «Сиэтл» забрасывали Йоонас Донской и Колин Блэквелл.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
36-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт две результативные передачи. На его счету уже 68 (34+34) очков при коэффициенте полезности «+8» и 10 минутах штрафного времени в 55 матчах нынешнего сезона. Одну результативную передачу в игре на свой счёт записал и Евгений Кузнецов.
Ворота «Кэпиталз» в этой игре защищал чех Витек Ванечек, отразивший 29 бросков из 31. Его визави из «Сиэтла» Крис Дриджер совершил 20 спасений.
Напомним, «Вашингтон», набрав 69 очков в 57 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сиэтл» (39) – на 15-м месте на Западе.
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