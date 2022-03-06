«Ванкувер» на выезде обыграл «Торонто» в результативном матче. У Подколзина – голевая

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.
В составе «Ванкувера» отличились Джей Ти Миллер, Трэвис Хэмоник, Брок Бёзер, Таннер Пирсон, Алекс Чиассон и Тайлер Мотт. За «Торонто» забрасывали Джон Таварес, Николас Робертсон и дважды Остон Мэттьюс.
20-летний российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин отметился результативной передачей, проведя на льду 13 минут 46 секунд и завершив матч с показателем полезности «+2».
«Ванкувер Кэнакс», набрав 62 очка в 57 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто Мэйпл Лифс» (74) – 6-й на Западе.
В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду неожиданно уступил «Монреаль Канадиенс» (2:4).
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