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«Ванкувер» на выезде обыграл «Торонто» в результативном матче. У Подколзина – голевая

«Ванкувер» на выезде обыграл «Торонто» в результативном матче. У Подколзина – голевая
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Ванкувера» отличились Джей Ти Миллер, Трэвис Хэмоник, Брок Бёзер, Таннер Пирсон, Алекс Чиассон и Тайлер Мотт. За «Торонто» забрасывали Джон Таварес, Николас Робертсон и дважды Остон Мэттьюс.

20-летний российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин отметился результативной передачей, проведя на льду 13 минут 46 секунд и завершив матч с показателем полезности «+2».

«Ванкувер Кэнакс», набрав 62 очка в 57 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто Мэйпл Лифс» (74) – 6-й на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Пирсон, Хэмоник) – 07:48 (5x5)   1:1 Таварес (Марнер, Райлли) – 09:49 (5x4)   1:2 Хэмоник (Хант, Хорват) – 19:30 (5x5)   1:3 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 24:12 (5x4)   2:3 Робертсон (Нюландер, Таварес) – 25:33 (5x5)   3:3 Мэттьюс – 28:52 (5x5)   4:3 Мэттьюс (Лильегрен, Бантинг) – 32:06 (5x5)   4:4 Пирсон (Майерс, Бёзер) – 41:03 (5x5)   4:5 Чиассон (Хорват, Подколзин) – 46:55 (5x5)   4:6 Мотт (Петтерссон) – 59:40 (en)

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду неожиданно уступил «Монреаль Канадиенс» (2:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд – 10:58 (5x5)   1:1 Кейн (Драйзайтль) – 11:20 (5x5)   1:2 Галлахер (Судзуки, Уайдман) – 19:21 (5x4)   2:2 Маклауд (Хайман, Бушар) – 25:37 (5x5)   2:3 Судзуки (Уайдман, Кофилд) – 30:17 (5x4)   2:4 Лехконен (Кулак, Судзуки) – 50:15 (4x5)   2:5 Хоффман (Галлахер, Шьяро) – 56:11 (en)
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