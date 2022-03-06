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Две передачи Ничушкина не помогли «Колорадо» победить «Калгари»

Две передачи Ничушкина не помогли «Колорадо» победить «Калгари»
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Только что в Денвере (США) на «Болл-Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». По итогам матча победу одержали гости в овертайме со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе хозяев отличились Габриэль Ландеског, Андре Бураковски и Натан Маккиннон, а российский нападающий Валерий Ничушкин оформил ассистентский дубль. За «Калгари» в этой встрече два гола забил Элиас Линдхольм, по шайбе забросили Эрик Гудбрансон и Джонни Годро.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ландеског (Ничушкин, Кадри) – 00:42 (5x5)   1:1 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 02:29 (5x4)   2:1 Бураковски (Ньюхук, Ничушкин) – 18:18 (5x4)   2:2 Линдхольм (Ткачук, Задоров) – 19:24 (5x5)   2:3 Гудбрансон (Годро, Ткачук) – 21:27 (5x5)   3:3 Маккиннон (Кадри, Макар) – 29:40 (5x5)   3:4 Годро (Линдхольм) – 60:37 (3x3)

В турнирной таблице Западной конференции команды располагаются на соседних строчках. «Колорадо» после 56 игр возглавляет таблицу, набрав 85 очков, «Калгари» провёл на два матча меньше и имеет в активе 73 балла.

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