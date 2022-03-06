Две передачи Ничушкина не помогли «Колорадо» победить «Калгари»

Только что в Денвере (США) на «Болл-Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». По итогам матча победу одержали гости в овертайме со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе хозяев отличились Габриэль Ландеског, Андре Бураковски и Натан Маккиннон, а российский нападающий Валерий Ничушкин оформил ассистентский дубль. За «Калгари» в этой встрече два гола забил Элиас Линдхольм, по шайбе забросили Эрик Гудбрансон и Джонни Годро.

В турнирной таблице Западной конференции команды располагаются на соседних строчках. «Колорадо» после 56 игр возглавляет таблицу, набрав 85 очков, «Калгари» провёл на два матча меньше и имеет в активе 73 балла.