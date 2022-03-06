Овечкин силовым приёмом уложил на лёд форварда «Сиэтла»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:2.
По ходу первого периода нападающий хозяев Александр Овечкин силовым приёмом в чужой зоне встретил нападающего «Сиэтла» Мэйсона Эпплтона, и «Кэпиталз» завладели шайбой. Сам Эпплтон после столкновения с Овечкиным оказался на льду.
Видео эпизода можно посмотреть тут
Отметим, по итогам матча Александр стал лучшим игроком. Овечкин отметился ассистентским дублем и заброшенной шайбой. Вторая звезда матча – форвард «Кэпиталз» Том Уилсон, на счету которого гол и результативный пас. Замкнул тройку лучших Конор Шири, оформивший дубль.
На счету Овечкина уже 68 (34+34) очков при коэффициенте полезности «+8» и 10 минутах штрафного времени в 55 матчах нынешнего сезона. Всего за карьеру в НХЛ Александр набрал 1388 (764+624) очков в 1252 встречах при показателе полезности «+84».
- 6 марта 2022
-
09:20
-
09:03
-
08:56
-
08:49
-
07:44
-
06:59
-
06:40
-
06:22
-
05:55
-
05:46
-
05:36
-
05:13
-
05:09
-
04:38
-
04:24
-
03:43
-
02:37
-
02:04
-
01:25
-
00:53
-
00:16
-
00:02
- 5 марта 2022
-
23:36
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:51
-
22:46
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:18
-
20:40
-
20:22
-
20:16