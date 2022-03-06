Овечкин силовым приёмом уложил на лёд форварда «Сиэтла»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:2.



По ходу первого периода нападающий хозяев Александр Овечкин силовым приёмом в чужой зоне встретил нападающего «Сиэтла» Мэйсона Эпплтона, и «Кэпиталз» завладели шайбой. Сам Эпплтон после столкновения с Овечкиным оказался на льду.



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Отметим, по итогам матча Александр стал лучшим игроком. Овечкин отметился ассистентским дублем и заброшенной шайбой. Вторая звезда матча – форвард «Кэпиталз» Том Уилсон, на счету которого гол и результативный пас. Замкнул тройку лучших Конор Шири, оформивший дубль.



На счету Овечкина уже 68 (34+34) очков при коэффициенте полезности «+8» и 10 минутах штрафного времени в 55 матчах нынешнего сезона. Всего за карьеру в НХЛ Александр набрал 1388 (764+624) очков в 1252 встречах при показателе полезности «+84».