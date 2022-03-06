«Салават» в меньшинстве сравнял счёт в матче с «Сибирью»

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь» местная «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда плей-офф. На момент написания новости идёт 46-я минута, счёт в матче равный – 1:1.



На 24-й минуте Егор Аланов вывел хозяев вперёд. На 44-й минуте при игре в меньшинстве уфимцы сравняли счёт благодаря голу Виктора Тихонова.

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Команды вышли на матч в следующих составах:



«Сибирь»:



Красоткин (Ахметов);

Чайковски – Аланов, Шаров – Пьянов – Шенфельд;

Кудако – Морозов – Чесалин – Голубев – Липон;

Бодров – Ахияров, Коротков – Комаров – Ли;

Ефремов, Шашков – Яковлев – Сетдиков.



«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Скрынник);

Науменков – Коледов, Шмелёв – Кадейкин – Кулёмин;

Хафизуллин – Мухамадуллин, Башкиров – Хохряков – Тихонов;

Панин – Антипин, Санников – Картаев – Кузьмин;

Зубарев – Бирюков, Алалыкин – Пименов – Пустозёров.



Напомним, после первых двух матчей уфимцы ведут в серии со счётом 2-0.