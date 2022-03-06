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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 6 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.

«Сибирь» одержала победу над «Салаватом Юлаевым», забросив решающую шайбу в третьем овертайме. Новосибирский клуб сократил отставание в серии — 1-2.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Аланов (Липон, Голубев) – 23:30 (5x5)   1:1 Тихонов (Хохряков, Хафизуллин) – 43:19 (4x5)   2:1 Пьянов (Шашков, Чайковски) – 103:06 (5x5)

Московское «Динамо» оказалось сильнее «Северстали» в гостях со счётом 3:1. Череповецкий клуб по-прежнему ведёт в серии — 2-1.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Галиев (О'Делл, Войнов) – 32:29 (5x4)   1:1 Пилипенко (Стенквист) – 42:25 (5x4)   1:2 О'Делл (Рашевский, Войнов) – 43:30 (5x5)   1:3 Ефремов (Линдберг, Педан) – 49:06 (4x4)

«Авангард» одержал третью победу в третьем матче над казанским «Ак Барсом». Шайбами отметились Арсений Грицюк и Павел Дедунов.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Грицюк (Готовец, Толчинский) – 54:49 (5x5)   2:0 Дедунов – 59:55 (en)

Санкт-петербургский СКА переиграл в Минске местное «Динамо». Форвард армейцев Никита Гусев забросил решающую шайбу на последней минуте основного времени.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Стрёмвалль (Пышкайло, Шинкевич) – 08:14 (5x5)   1:1 Галимов (Волков) – 23:48 (5x5)   1:2 Солянников (Галимов, Хуснутдинов) – 27:06 (5x5)   2:2 Мосалёв (Шинкевич, Варфоломеев) – 28:26 (5x5)   2:3 Гусев (Бурдасов, Кузьменко) – 59:16 (5x4)

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Сетка плей-офф Кубка Гагарина - 2022

Запад:

СКА — «Динамо» Минск — 3-0;
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 1-2;
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;
ЦСКА — «Локомотив» — 3-0.

Восток:

«Металлург» Мг — «Барыс» — 2-1;
«Ак Барс» — «Авангард» — 0-3;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 3-0;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 2-1.

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