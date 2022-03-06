Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 6 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.
«Сибирь» одержала победу над «Салаватом Юлаевым», забросив решающую шайбу в третьем овертайме. Новосибирский клуб сократил отставание в серии — 1-2.
Московское «Динамо» оказалось сильнее «Северстали» в гостях со счётом 3:1. Череповецкий клуб по-прежнему ведёт в серии — 2-1.
«Авангард» одержал третью победу в третьем матче над казанским «Ак Барсом». Шайбами отметились Арсений Грицюк и Павел Дедунов.
Санкт-петербургский СКА переиграл в Минске местное «Динамо». Форвард армейцев Никита Гусев забросил решающую шайбу на последней минуте основного времени.
Турнирная сетка плей-офф КХЛ
Запад:
СКА — «Динамо» Минск — 3-0;
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 1-2;
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;
ЦСКА — «Локомотив» — 3-0.
Восток:
«Металлург» Мг — «Барыс» — 2-1;
«Ак Барс» — «Авангард» — 0-3;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 3-0;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 2-1.
- 6 марта 2022
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